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МОСИНФОРМ

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Летние смены Московского дворца пионеров объединили более 3 тыс. школьников

Летние смены Московского дворца пионеров объединили более 3 тыс. школьников

Более трех тысяч московских школьников провели летние каникулы на городских и выездных сменах проекта «Профильная четверть».

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