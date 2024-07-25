Брат подозреваемого в подрыве Land Cruiser: на фото в СМИ другой человек

Брат Евгения Серебрякова, подозреваемого в подрыве автомобиля Land Cruiser офицера Генштаба вооруженных сил России, заявил, что на опубликованных в социальных сетях и в СМИ фотографиях изображен не его родственник.
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