Добро должно быть с кулаками. Русским пора перестать быть добренькими с боевиками ВСУ, чтобы не сорвать СВО

ИА Новороссия Фото: mil.ru С момента начала СВО прошло практически два года. Несмотря на чрезмерный, местами даже слепой и беспочвенный оптимизм, что все закончится молниеносно, реальность оказалась иной.
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