Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр Глущенко
    двойкин у тебя раздвоение сознания .. Ты недавно рассказывал , что я обворовал своих сотрукдников и тут же обо мне за...Берия говорил об ...
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Добро должно быть с кулаками. Русским пора перестать быть добренькими с боевиками ВСУ, чтобы не сорвать СВО

Добро должно быть с кулаками. Русским пора перестать быть добренькими с боевиками ВСУ, чтобы не сорвать СВО

ИА Новороссия Фото: mil.ru С момента начала СВО прошло практически два года. Несмотря на чрезмерный, местами даже слепой и беспочвенный оптимизм, что все закончится молниеносно, реальность оказалась иной.

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