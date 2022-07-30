Бубнов назвал причины разгрома «Локомотива»

Эксперт Sportbox анализирует матч «Зенит» - «Локомотив» в РПЛ. «Зенит» - «Локомотив» (5:0) «Локо» сумел продержаться только тайм.
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