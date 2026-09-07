12-летняя дочка Татьяны Навки отметила день рождения с Ваней Дмитриенко

Стали известны некоторые подробности вечеринки, которую для именинницы организовали родители. Татьяна Навка Социальные сетиТатьяна Навка устроила закрытую вечеринку в честь дня рождения своей 12-летней дочери Надежды.
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