Депутат Волыни подстрекает к физическому насилию в отношении верующих УПЦ

Депутат Волынской ОГА Андрей Бокоч в Фейсбуке «предупредил», что если верующие Украинской Православной Церкви не покинут кафедральный собор и другие помещения во Владимире, тогда «решительная общественность станет вершить правосудие».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии