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Депутат Волыни подстрекает к физическому насилию в отношении верующих УПЦ

Депутат Волыни подстрекает к физическому насилию в отношении верующих УПЦ

Депутат Волынской ОГА Андрей Бокоч в Фейсбуке «предупредил», что если верующие Украинской Православной Церкви не покинут кафедральный собор и другие помещения во Владимире, тогда «решительная общественность станет вершить правосудие».

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