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Tasnim: Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива

Tasnim: Иран передал США семь условий для открытия Ормузского пролива

Иран через посредников передал американской стороне семь условий для открытия Ормузского пролива. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на информированный источник.

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