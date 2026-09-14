Песков: Русские военные продолжат выполнение задач на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что русские военные продолжают выполнять поставленные задачи на всей территории Украины.
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