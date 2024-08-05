ФСБ: В Тюмени пойманы два вербовщика МТО, отправлявшие россиян в Сирию В Тюмени сотрудники ФСБ поймали двух религиозных деятелей, вербовали и отправляли в Сирию россиян для участия в террористической деятельности.
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