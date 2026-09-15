По следам съемок фильма «Жмурки»

Фильм Алексея Балабанова «Жмурки» вышел на экраны в 2005 году. Знаменитую «черную комедию» снимали в Нижнем Новгороде с октября 2004-го, и почти полтора месяца население этого волжского города жило съемками фильма.
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