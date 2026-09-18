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ФНС по Омской области попросила суд признать АО «Русский холодъ» банкротом

ФНС по Омской области попросила суд признать АО «Русский холодъ» банкротом

Межрайонная инспекция ФНС России по Омской области обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с заявлением о признании банкротом производителя мороженого АО «Русский холодъ».

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