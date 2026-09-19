Альфия Когогина проголосовала на выборах вместе с супругом и внуком

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, кандидат в депутаты от «Единой России» Альфия Когогина вместе с супругом, генеральным директором «КАМАЗа», Героем труда России Сергеем Когогиным пришла на избирательный участок в школе №46 Набережных Челнов.