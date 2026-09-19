Альфия Когогина проголосовала на выборах вместе с супругом и внуком

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, кандидат в депутаты от «Единой России» Альфия Когогина вместе с супругом, генеральным директором «КАМАЗа», Героем труда России Сергеем Когогиным пришла на избирательный участок в школе №46 Набережных Челнов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым