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Татар-информ

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Альфия Когогина проголосовала на выборах вместе с супругом и внуком

Альфия Когогина проголосовала на выборах вместе с супругом и внуком

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, кандидат в депутаты от «Единой России» Альфия Когогина вместе с супругом, генеральным директором «КАМАЗа», Героем труда России Сергеем Когогиным пришла на избирательный участок в школе №46 Набережных Челнов.

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