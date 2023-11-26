Обнародована необычная связь между потерей слуха в возрасте и неправильным похудением

Изучив людей европейского происхождения в возрасте от 52 до 63 лет, ученые из Университета Оулу пришли к выводу, что снижение слуха влияет на неправильное похудение — уменьшение индекса массы тела и жира в организме.
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