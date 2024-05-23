Медвежий угол
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Медвежий угол

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В связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова

В связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова

Интересная жизнь с Vera Star "Что у нас за страна такая?! Так на любого можно повесить 100 млн": Мать генерала Попова рассказала правду о службе сына Слухи вокруг арестованного на днях бывшего командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова продолжают множиться.

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Комментарии
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СК
Сергей К
или наоборот
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3 час.
Людмила Заикина
Да просто смешали Попова с дерьмом…
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2 час.
Ольга Коннова
Достаточно посмотреть на объем физиономии двух арестованных генералов и на лицо Попова, чтобы сделать правильный вывод!
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1 час.

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