В связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова

Интересная жизнь с Vera Star "Что у нас за страна такая?! Так на любого можно повесить 100 млн": Мать генерала Попова рассказала правду о службе сына Слухи вокруг арестованного на днях бывшего командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова продолжают множиться.