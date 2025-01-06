Наступление на Курск провалилось: новости СВО от 6 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1047-й день спецоперации России на Украине

Последние новости о ходе СВО на сегодня, 6 января 2025 года в материале «Интересной России». На 6 января 2025 года российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях на Украине, добиваясь успехов на Краснолиманском, Купянском и Покровском направлениях.