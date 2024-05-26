Заморозки до -4 градусов покинули Новосибирскую область

Минувшей ночью местами столбик термометра в нашем регионе опускался до -4 градусов. В силе оставалось оранжевое предупреждение о заморозках, изданное Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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