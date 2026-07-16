Зеленского поставили на место: ЕС сделал заявление о вступлении Украины

Фон дер Ляйен одобрила предоставление Киеву средств ЕС на приобретение китайских дронов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила о мерах по "интеграции" в области оборонного производства между ЕС и Украиной.
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