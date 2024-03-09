СМИ: Залужного признали негодным к военной службе до назначения послом

В феврале экс-главком ВСУ подал рапорт об увольнении.фото: Минобороны Украины--> Бывший главнокомандующий Вооружёнными Силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный был признан непригодным к военной службе перед назначением на должность посла в Великобритании.