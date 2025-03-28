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«Индиана» обновила клубный рекорд по забитым трехочковым (27) в игре против «Вашингтона»

Всего «иноходцы» выбросили 47 трехочковых, попав 27 из них (57,4%). Наибольший вклад в улучшение рекорда внес защитник «Пэйсерс» Тайриз Халибертон, реализовав 7 из 10 попыток (29 очков в итоговом протоколе, 9 из 15 с игры, а также 6 передач).

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