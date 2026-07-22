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Регионы России

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Стоимость минимальной продуктовой корзины в России выросла на 7,9% с начала 2026 года

Стоимость минимальной продуктовой корзины в России выросла на 7,9% с начала 2026 года

Наибольший рост цен зафиксирован в северных и дальневосточных регионах. Так, на Чукотке минимальный набор продуктов на одного человека подорожал до 20 689,8 рублей, в Камчатском крае – до 13 443,6 рублей.

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