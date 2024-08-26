Решение Украины напасть на Курскую область России – это операция ради пиара, которая приведет к тому, что Россия будет наступать на Сумы и Чернигов, добавив эти направления к Харьковскому и остальным участкам фронта.
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