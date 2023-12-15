Чернослив способен уменьшить воспаление и сохранить здоровье костей

Новое исследование, опубликованное в научном журнале The Journal of Nutrition, показывает, что ежедневное употребление чернослива может уменьшить показатели воспаления, связанные с сигнальными путями костей, а также последствия потери костной массы у женщин в постменопаузе.
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