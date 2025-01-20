Синоптик рассказала москвичам о погоде на неделе

Практически всю неделю столичный регион будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 20 января.
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