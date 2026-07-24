В подмосковных Мытищах возбудили дело против подростка за попытку поджога АЗС

В Мытищах возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в попытке поджога автозаправочной станции, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
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