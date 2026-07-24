RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

В подмосковных Мытищах возбудили дело против подростка за попытку поджога АЗС

В подмосковных Мытищах возбудили дело против подростка за попытку поджога АЗС

В Мытищах возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, подозреваемого в попытке поджога автозаправочной станции, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии