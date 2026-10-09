Фундамент церкви Святой Троицы в полях Здравствуйте, дорогие друзья! В попытках разобраться в нашем реальном прошлом, постоянно приходится натыкаться на явную фальсификацию истории.
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