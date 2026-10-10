Пальто за 3500 долларов спасло Катю Ли от улицы после обмана с квартирой

В июле 2026 года Катя Ли вернулась в Москву с чемоданом и без квартиры. Десять лет назад она уехала в Нью-Йорк, рассчитывая на сольную карьеру и новую жизнь рядом с любимым человеком.
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