Пандемия все: с 1 июля в России отменены все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор отменяет все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. «В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», – говорится в сообщении на сайте ведомства.