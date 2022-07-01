Пандемия все: с 1 июля в России отменены все антиковидные ограничения

Роспотребнадзор отменяет все введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. «В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на работу общепита в ночное время и ряда других мер», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
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