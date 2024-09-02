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Не только о футболе

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«Краснодар» грохнул «Локо», «Ливерпуль» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд», Мбаппе впервые забил в Ла Лиге, Рублев вылетел с US Open, Леклер выиграл в Италии и другие новости

«Краснодар» грохнул «Локо», «Ливерпуль» разгромил «МЮ» на «Олд Траффорд», Мбаппе впервые забил в Ла Лиге, Рублев вылетел с US Open, Леклер выиграл в Италии и другие новости

1. В Мир РПЛ «Локомотив» крупно проиграл «Краснодару» – 0:3! Сперцян и Жоао Виктор забили после двух кошмарных ошибок Ильи Лантратова (сначала он выронил мяч, а потом привез пенальти), а Кордобу удалили на 87-й.

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Комментарии
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КУАТ
Не ожидал такого результата.
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13 час.
Лена Мисько
какого такого?
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3 час.
Лена Мисько
РФС подтвердил гибель финансового директора Замятина и его жены при крушении вертолета на Камчатке
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2 час.

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