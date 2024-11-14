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Разработку Стратегии развития ВМФ России завершат в 2025 году

Разработку Стратегии развития ВМФ России завершат в 2025 году

В Морской коллегии России организована доработка Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) России, рассказал «Известиям» помощник президента Николай Патрушев 13 ноября во время посещения Каспийской флотилии.

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