Разработку Стратегии развития ВМФ России завершат в 2025 году

В Морской коллегии России организована доработка Стратегии развития Военно-морского флота (ВМФ) России, рассказал «Известиям» помощник президента Николай Патрушев 13 ноября во время посещения Каспийской флотилии.
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