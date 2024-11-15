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Объект критической инфраструктуры ВСУ поврежден в Херсонской области

Объект критической инфраструктуры ВСУ был поврежден в подконтрольной Украине Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной киевскому режиму областной военной администрации Александр Прокудин.

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