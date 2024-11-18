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Большие потери в Курской области: Русские разгадали манёвр ВСУ – 180 солдат ликвидированы мощным ударом

Большие потери в Курской области: Русские разгадали манёвр ВСУ – 180 солдат ликвидированы мощным ударом

Большая группа ВСУ попыталась вырваться из окружения в Курской области, однако манёвр был разгадан русскими.

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