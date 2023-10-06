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Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка

Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка

Неизвестная ранее редакция рукописи песни «В холода» за авторством Владимира Высоцкого была продана на онлайн-аукционе за 260 тысяч рублей.

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