Рейс № 7099 Новосибирск — Махачкала прервал полёт 19 октября из-за технической неисправности и совершил посадку в аэропорту Омск-Центральный, после чего Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав 176 пассажиров.
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