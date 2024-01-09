Мизулина назвала солиста группы "Щенки" Тесли подражателем рэпера Vacio

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в Telegram-канале назвала вокалиста группы "Щенки" Максима Тесли подражателем рэпера Vacio после того, как солист коллектива из Кингисеппа появился на сцене в одном носке на гениталиях.