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Мизулина назвала солиста группы "Щенки" Тесли подражателем рэпера Vacio

Мизулина назвала солиста группы "Щенки" Тесли подражателем рэпера Vacio

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в Telegram-канале назвала вокалиста группы "Щенки" Максима Тесли подражателем рэпера Vacio после того, как солист коллектива из Кингисеппа появился на сцене в одном носке на гениталиях.

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Комментарии
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ТЗ
Татьяна Здоровцева
Ну и чего ты добился, придурок?
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