Российский певец и рэп-исполнитель Егор Крид вновь оказался в центре громкого скандала. Поводом для этого стала одежда, которую музыкант выбрал для своего клипа на песню "Милый ублюдок".
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