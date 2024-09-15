Алаудинов: солдаты ВС РФ ежедневно «уничтожают врага пачками»

Потери Вооруженных сил Украины в Курской области значительно превышают потери российской армии. Об этом заявил генерал-майор Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, в своем Telegram-канале.
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