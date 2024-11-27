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Министр Афганистана Хаккани встретился с Шойгу в сандалиях с носками

Министр Афганистана Хаккани встретился с Шойгу в сандалиях с носками

Представитель правящей в Афганистане группировки «Талибан» (признана террористической организацией и запрещена в России) Сираджуддин Хаккани в сандалиях с носками встретился с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Можно одеть фрак и туфли,а в душе быть отменной сволочью......☝️
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10 час.
Писарчук Дмитрий
Это восток, не надо встречать по одежде, они смогли прогнать американцев со своей земли, и их ещё никто никогда не побеждал.
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9 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Хоккеист Овечкин пришел в Московский Кремль на прием к Путину в пляжных шлепанцах. Показал свое бескультурье.
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7 час.

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