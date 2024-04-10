Первая копилка. Эксперт объяснила, как давать детям карманные деньги

Многие банки предлагают оформить пластиковые карты для детей. С какого возраста можно это делать, и как правильно выдавать начинающим потребителям карманные деньги, разъяснила финансовый консультант Инна Филатова.
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