В Лосинке строители перестали пачкать улицы грязными колёсами

На Тайнинской возводят дом по программе реновации. Стройплощадка расположена во дворе жилых домов. Как пишут местные горожане «ВКонтакте», машины с грязными колёсами выезжают со стройки через двор дома 8 на Магаданской улице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)