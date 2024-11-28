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НАША ЛОСИНКА

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В Лосинке строители перестали пачкать улицы грязными колёсами

На Тайнинской возводят дом по программе реновации. Стройплощадка расположена во дворе жилых домов. Как пишут местные горожане «ВКонтакте», машины с грязными колёсами выезжают со стройки через двор дома 8 на Магаданской улице.

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