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Китай

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Континентальный Китай внедряет многократные разрешения на въезд в САР Сянган и Аомэнь для жителей соседних с ними китайских городов

Пекин, 29 ноября /Синьхуа/ -- Центральное правительство КНР утвердило новую туристическую политику, позволяющую жителям Шэньчжэня, Чжухая и зоны углубленного сотрудничества Гуандун-Аомэнь на острове Хэнцинь чаще бывать в Сянгане и Аомэне, говорится в извещении, опубликованном Государственным иммиграционным управлением Китая /ГИУ/ в пятницу.

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