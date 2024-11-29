Континентальный Китай внедряет многократные разрешения на въезд в САР Сянган и Аомэнь для жителей соседних с ними китайских городов

Пекин, 29 ноября /Синьхуа/ -- Центральное правительство КНР утвердило новую туристическую политику, позволяющую жителям Шэньчжэня, Чжухая и зоны углубленного сотрудничества Гуандун-Аомэнь на острове Хэнцинь чаще бывать в Сянгане и Аомэне, говорится в извещении, опубликованном Государственным иммиграционным управлением Китая /ГИУ/ в пятницу.