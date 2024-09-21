Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: духовное обновление и традиции православного праздника Ольга Вайленко21 сентября православные христиане по всему миру отмечают один из важнейших праздников церковного календаря — Рождество Пресвятой Богородицы.
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