Обнаглели в край: онанисты перестали бояться выходить к людям

В Новосибирске голый онанист притаился в паре шагов от тропинки и напугал прохожую. 8 июля, примерно в 13:00, на лесной тропинке в Академгородке от улицы Пирогова до культурного центра «Юность» женщина наткнулась на полностью голого онаниста в трех шагах от себя.