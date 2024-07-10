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  • Бендер Задунайский
    По зеленой лесосеке пробежали гомосеки , а по травке шелковистой проскакали онанисты ... Поймать и крапивой по дрюкал...Обнаглели в край:...
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Обнаглели в край: онанисты перестали бояться выходить к людям

Обнаглели в край: онанисты перестали бояться выходить к людям

В Новосибирске голый онанист притаился в паре шагов от тропинки и напугал прохожую. 8 июля, примерно в 13:00, на лесной тропинке в Академгородке от улицы Пирогова до культурного центра «Юность» женщина наткнулась на полностью голого онаниста в трех шагах от себя.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
По зеленой лесосеке пробежали гомосеки , а по травке шелковистой проскакали онанисты ... Поймать и крапивой по дрюкалке .
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