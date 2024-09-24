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Названа ключевая версия отравления детей в Красноярском крае

Названа ключевая версия отравления детей в Красноярском крае

Основной версией отравления семьи в поселке Красная Сопка Красноярского края рассматривается обработка дома в день трагедии дихлофосом.

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Комментарии
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Модест
Ключевая версия - затмение Марса Фобосом во время магнитного шторма при ретроградном Меркурии. Постеснялись бы такую ахинею нести! Это какую дозу дихлофоса надо было хапнуть, чтобы концы отдать? Они прямо из баллончика все дышали? Нормальную токсикологическую экспертизу в Красноярске уже разучились делать? Имея под руками все нужные биоматериалы, это даже не смешно. Любой криминалист вам скажет. Осталось только про Новичок вспомнить.
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