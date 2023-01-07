МК: Наемник из Германии, воюющий на Украине, обратился к деду, служившему в вермахте

Иностранный наемник из Германии, воюющий против России на Украине, обратился к своему деду, который служил в Вермахте и воевал против Советской России, сообщает информационный портал "Московский комсомолец", ссылаясь на материал портала Украина.
Иностранный наемник из Германии, воюющий против России на Украине, обратился к своему деду, который служил в Вермахте и воевал против Советской России, сообщает информационный портал "Московский комсомолец", ссылаясь на материал портала Украина.
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