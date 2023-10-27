MCL1 MICRO WTI CRUDE OIL FUTURES NYMEX:MCL1! awg74 Current POC 83.61 trending towards 84.
MCL1
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MCL1 MICRO WTI CRUDE OIL FUTURES NYMEX:MCL1! awg74 Current POC 83.61 trending towards 84.