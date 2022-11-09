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Федор Емельяненко призвал допустить сборную России до соревнований: «Надежды, планы и колоссальные усилия сведены к нулю, потеряна вера в справедливость главных принципов олимпизма»

Боец Bellator и глава Союза ММА России Федор Емельяненко выступил с заявлением с просьбой допустить российскую команду к международным соревнованиям.

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