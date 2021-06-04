Геноцид племён Гереро в начале ХХ века сравнивают с преступлениями нацистов

Германская колонизация Африки началась ещё в 19-м веке, когда была провозглашена империя. Новое крупное государство стремилось всеми силами стать равным Великобритании и Франции, у которых уже имелось достаточно колониальных владений.
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