Госдеп: возможный ответ России на размещение ракет США в ФРГ вызывает беспокойство

Соединенные Штаты уделят особое внимание действиям РФ в этом вопросе «Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство», - передает радио Sputnik, ссылаясь на РИА Новости.
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