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stopgame

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Адекватно до зевоты — XDefiant и проклятие Ubisoft

Адекватно до зевоты — XDefiant и проклятие Ubisoft

«Компетентный» — такой интересный эпитет. Он часто мелькает в рецензиях на признанные хиты, им характеризуют сотрудников различных сфер, и, если почитать любое из доступных в Интернете определений, создаётся впечатление, будто это вполне достойная похвала.

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