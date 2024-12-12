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Рекламные услуги могут вырасти в цене из-за новых отчислений в бюджет

Рекламные услуги могут вырасти в цене из-за новых отчислений в бюджет

Сооснователь консультационного центра Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Анастасия Красникова считает, что на фоне введения обязательных отчислений для распространителей онлайн-рекламы, направленной на пользователей из РФ, могут подорожать рекламные услуги, сообщает ТАСС.

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